PSG-stjerne før semifinalen: – Vi må spele på vårt beste

– Dei er eit ungt lag og er fryktlause. Dei dominerte kvartfinalen mot Atlético Madrid. Vi veit vi må spele på vårt beste. No til dags kjem ein ingen veg om ein stoler på omdømmet sitt, seier Marquinhos til Uefa.com.

Brasilianaren, som har vore ei viktig brikke i PSG sidan 2013, veit at semifinalen fort kan bli like tøff som kvartfinalen mot Atalanta. PSG snudde kampen mot det italienske overraskingslaget med to mål på overtid.

1-1-målet skåra Marquinhos sjølv, eit mål stopparen beskriv som ein av dei mest minneverdige augneblinkane i PSG-karrieren. No håpar han å toppe det heile med eit meisterligatrofé den franske storklubben har sikla etter lenge.

– Vi siktar mot å vinne dette trofeet. Vi har lyst på det og drøymer om det. Det kjem til å bli eit slit, det kjem ikkje til å vere lett, så det er ikkje nok å berre drøyme om det.

Dersom PSG kjem seg vidare frå semifinalen på tysdag mot Leipzig, ventar anten Bayern München eller Lyon i meisterligafinalen i Lisboa 23. august.

