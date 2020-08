Riiber etter fallet i Midtstubakken: – Skaden har ikkje sett meg tilbake

sport

Det var på ein måte hell i uhell då kombinertprofilen Jarl Magnus Riiber fall under hopptrening i Midtstubakken i Oslo i midten av juni. 22-åringen slapp unna alvorleg skade, men måtte sjå langt etter hopptrening dei neste månadene.

Då NTB møtte han på Olympiatoppen mellom treningsøktene førre veke, hadde det gått to månader sidan fallet. Men skaden har ikkje sett han fysisk tilbake, roar han alle som frykta ein redusert Riiber til sesongstart.

– Hittil har eg trena som vanleg utan å hoppe på ski. Eg er veldig glad i å hoppe mykje, det gjer at eg føler meg robust til ein lang vinter. Så eg må ta igjen ein del hopping til hausten for å føle meg solid nok til vinteren, seier Riiber.

Smertene er på veg bort

Skaden oppstod då den beste kombinerthopparen i verda hoppa for langt i Midtstubakken på grunn av oppdrift.

– Då vart det litt for god fare med litt for gode forhold. Eg hoppa for langt, rett og slett, og landa ikkje heilt optimalt med tanke på kneet. Høgre kne fekk ein kraftig overkompresjon og alle sener og det som er rundt kneet fekk seg ein skikkeleg strekk.

Smertene er på veg bort, men han seier han merkar at han ikkje må utfordre kneet i visse posisjonar.

Dei to siste sesongane har Riiber vore i ein klasse for seg og vunne verdscupen med god margin. På spørsmål om kva han gjer for å halde avstanden til konkurrentane svarer han at han ser på kva slags trening som har gitt gode resultat tidlegare. Han trur det fører til at han gjer det som trengst, og ikkje mykje anna tull, som han sjølv kallar det.

– Det er eit lite prosjekt i år, å gjere dei tinga som påverkar resultatet til slutt.

– Ein kan trene så mykje langrenn ein berre vil, men viss det går på bekostning av spensten så er det ikkje gullmiksen.

Ikkje så god til å slappe av

Men er det ein ting han ikkje er god på, så er det å ta det roleg.

– Eg har vore toppidrettsutøvar så lenge eg kan hugse. Eg har hatt motivasjonen sidan eg var liten, og ete riktig. Det har alltid budd ein 24-timersutøver i meg, seier Riiber som så fortel kva han ikkje er så god til.

– Det vanskelegaste er å sleppe meg ned, ta ein hamburgar og kose meg ei veke på ferie. Det synest eg er vanskeleg og er noko eg jobbar med å bli betre på. Det trur eg er bra på sikt, at ein ikkje er for mykje i den bobla.

Men trass problem med å slappe av følar den nybakte pappaen (vart far i mai) at han har fått den ferien han skal ha i sommar.

– Eg fekk ein liten ufrivillig ferie då eg vart skadd, og så fekk eg to veker på slutten av fellesferien med dama, ungen og besteforeldre. Så eg har fått dosen min med ferie, eigentleg.

Dersom omstenda tillèt det opnar sesongen til kombinertløparane i finske Ruka 26. november. VM i Oberstdorf er planlagt i februar/mars.

