Alpinopning i Sölden utan tilskodarar

sport

Det stadfestar arrangøren overfor avisa Tiroler Tageszeitung onsdag.

– Det blir ingen tilskodarar, fordi det er viktig å verne seg, og det er ønske frå FIS (Det internasjonale skiforbundet) og OeSV (Det austerrikske skiforbundet), seier leiaren av organisasjonskomiteen Jakob Falkner onsdag.

Det skal køyrast storslalåm for menn og kvinner 17. og 18. oktober. Det er éi veke tidlegare enn opphavleg planlagt. Årsaka til flyttinga av arrangementet er planane om at det skal opprettast eigne «bobler» for å minimere risikoen for smittespreiing.

Utøvarane og teama deira skal utgjere ein boble, medan frivillige, representantar for media og eit avgrensa tal inviterte gjester skal utgjere ein annan. Bobla skal haldast så mykje skild som mogleg.

