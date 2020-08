Britisk storavis: Premier League-oppsettet kjem torsdag

sport

Premier League-leiinga har tidlegare varsla at terminlista ville bli sleppt seinast fredag 21. august. No er det klart at ho kjem éin dag tidlegare enn som så.

Det melder den britiske storavisa Daily Mail.

Sannsynlegvis speler ikkje Manchester United og Manchester City første kamphelg. Det kjem av at laga har krav på 30 dagars kampfri mellom den nyleg avslutta sesongen og den neste.

I England har det vore spekulert i at det kan bli Manchester-derby allereie torsdag 17. september.

Den engelske eliteserien startar 12. september og blir avslutta 23. mai. Det er berre cirka tre veker før EM-sluttspelar tek til i tolv byar rundt om i Europa. Her blir Wembley-arenaen svært sentral, mellom anna blir finalen spelt der.

