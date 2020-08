Federer-forfall gir Ruud plass i stjerneturnering i Roma

sport

På sine eigne nettsider har arrangøren i den italienske hovudstaden lagt ut lista over spelarar som nett no er klarerte for spel i turneringa. Den inneheld 36 namn.

Store delar av verdseliten kjem, minus Roger Federer. Den sveitsiske veteranen har gjort det klart at han droppar resten av inneverande sesong for å bli heilt restituert etter ein kneskade.

Sørafrikanske Kevin Anderson kjem inn i turneringa med beskytta ranking etter langt fråvær grunna skade og virussituasjonen. Han tek Federers plass, men Federers fråvær opnar òg døra for deltaking for Casper Ruud.

Usannsynleg er det heller ikkje at fleire deltakarar vil komme til å trekke seg i tida som kjem. Turneringa i Roma blir spelt i perioden 14. til 21. september. Den vil bli ein siste test før Roland-Garros-turneringa i Paris som byrjar 27. september.

Forutan Federer er heile topp ti-lista på verdsrankinga med i startfeltet i den italienske hovudstaden. Det inkluderer òg Rafael Nadal, som har avstått frå å delta i dei kommande turneringane i USA, blant dei prestisjetunge US Open.

Spanjolen prioriterer å førebu seg til dei viktige grusturneringane som ventar.

Casper Ruud deltek på si side både i den kommande ATP-turneringa i New York og i US Open deretter. Nordmannen er nett no nummer 36 på verdsrankinga.

