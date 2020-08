Forventningane stig: Mini-tiger spelte motstandarane av banen

sport

For eit par dagar sidan vant 11-åringen ei turnering for barn og ungdom. Han spelte dei ni hola på 33 slag, tre under par. På vegen fiksa han tre birdiar. Charlie hadde fem slag ned til andremann på resultatlista.

Med som caddie var pappa Tiger. Golfekspertar kallar Charlie «et ekstremt talent».

– Det er heilt opp til han om han vil satse på golf. For meg var det naturleg frå ein veldig ung alder. Eg kjem ikkje til å presse han, sa Tiger nyleg til GolfTV.

Han fekk sonen saman med den tidlegare kona Eli Nordegren.

– Det er fantastisk å gå der ute på bana med han. Det minner meg om faren min og meg sjølv.

Tiger står med sigrar i 15 Major-turneringar. Den hittil siste kom i fjor, men han har vore hardt ramma av skadar dei siste sesongane.

– Eg skulle gjerne hatt den rørsla som han har, men det er lenge sidan det var slik for meg, seier pappa Woods.

Denne veka spelar Woods senior PGA-turnering i Norton, Massachusetts. Med i feltet der er òg nordmannen Viktor Hovland.

