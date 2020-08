NFF-Bjerketvedt i korona-toppmøte i Uefa

sport

Uefa-toppane skal møte dei 55 generalsekretærane i nasjonale forbund i Europa. Kvar representant skal mellom anna gjere greie for status i eige land.

– Det blir interessant å sjå korleis situasjonen er i dei ulike Uefa-landa, seier NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Det er lagt opp til landskampar i september, men desse ligg svært ugunstig til for klubbane med tanke på starten av fleire store fotballigaer (England 12/9, Spania 12/9 og Tyskland 18/9) kort etter. Dette kjem på toppen av ein svært krevjande og uklar pandemisituasjon og kampar langt utpå sommaren.

Fleire fotballekspertar ser for seg at det vil bli eit rush av forfall til denne landskampperioden.

Som oppsett

Noreg skal etter planen spele heime mot Austerrike 4. september og borte mot Nord-Irland tre dagar seinare. Troppen til desse kampane blir offentleggjord av landslagssjef Lars Lagerbäck på Ullevaal stadion måndag.

– Ser du for deg at det kan bli aktuelt for Uefa å utsetje september-kampane for landslaget?

– Vi planlegg for landskampar i september, seier Bjerketvedt til NTB.

Dersom Uefa skulle gå for ei løysing der september-perioden for herrelandslaga blir skrota, vil desse kampane kunne flyttast til mai-juni neste år og nyttast som oppkøyring før EM-sluttspelet (11. juni–11. juli).

Uefas smittevernprotokoll for gjennomføring av kampar i deira regi, blir kalla som svært omfattande. I løpet av ein landslagsperiode på ni dagar, vil spelarar kunne bli covid-19-testa fem–seks gonger

Noregs viktigaste landskamp til hausten kjem heime mot Serbia 8. oktober. Det er semifinalen i omspelet om ein plass i EM. Slår Noreg serbarane, og så Skottland eller Israel, blir EM-plassen sikra.

(©NPK)