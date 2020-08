sport

Triumfen gjorde at Las Vegas-laget vann 4–1 i kampar i best av sju. Blackhawks leidde både 0–2 og 2-3, men heldt ikkje unna. Alex Tuch avgjorde kampen for vertane i tredje periode.

Washington Capitals slo New York Islanders 3–2 borte. Alex Ovetsjkin skåra sigersmålet etter vel 43 minutt. Her leier Washington 3–2 i kampar.

