Ber Spesialeininga vurdere Northug-lekkasjar

Dette melder VG og viser til nettsida til Aust politidistrikt.

Northug vart nyleg stoppa for å ha køyrt for fort med bil, og han er mistenkt for å ha vore ruspåverka under køyringa. Heime hos den tidlegare langrennsstjerna vart det same dagen òg gjort eit mindre funn av narkotika.

Fleire medium har omtalt teiepliktige opplysningar rundt saka.

– Vi ser alvorleg på at opplysningar frå etterforskinga er lekne til pressa, og har derfor valt å sende over saka til Spesialeininga for nærare undersøkingar. Tillit til at politiet handterer opplysningar vi får på ein god måte er heilt avgjerande for å løyse samfunnsoppdraget vårt, seier politimeister Ida Melbo Øystese.

– Det er svært viktig at informasjon vi ønskjer å ta opp i avhøyr med sikta eller vitne ikkje er gjort kjent for allmenta på førehand, seier Øystese.

