Bolaños presentert som Start-spelar via videolink

Ballkunstnaren, som i den første perioden sin som Start-spelar var ein av dei store profilane til eliteserien og ein stor publikumsyndling for Start-fansen, vart nyleg seriemeister med Deportivo Saprissa i heimlandet. 36-åringen vart òg toppskårar og årets spelar.

Snart er han klar for comeback i Start-trøye.

– Eg har mange gode minne frå sist eg var i Start, og det beste var nok då vi vann mot Rosenborg. Eg gler meg til å spele mot dei igjen, sa han via videolink, ifølgje Starts nettstad.

Erfaring

– Eg er meir erfaren, det er vel den største forskjellen frå då eg reiste i 2010. Eg hadde ein god sesong og er i god form. Eg treng sjølvsagt eit par dagar på å bli kjend med nye lagkameratar og med spelestilen.

Han seier at han vil gjere sitt beste for å hjelpe laget å berge plassen i Eliteserien.

– Det er utruleg gøy og spennande å få ein slik speler til klubben. Vi gler oss til å sjå han på banen her igjen, seier sportsleg leiar Atle Roar Håland.

Han seier at ein har jobba med overgangen ei god stund.

Gler seg

– Han er eit namn som har vore på blokka her nesten sidan han forlét klubben, men etter at vi fekk eit slags gjennombrot for nokre dagar sidan gjekk det ganske fort.

Bolaños har mange landskampar for Costa Rica og har vore med i tre VM-sluttspel. Trenar Joey Hardarson gler seg til å kunne sende han på banen.

– Det er fantastisk å få inn ein slik rutinert kvalitetsspelar. Han kan bidra med masse. Han har enorm erfaring, og eg håpar dei unge spelarane våre syg til seg den læringa dei kan medan han er her, seier han.

