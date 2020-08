sport

– Det har vore rart utan tilskodarar, men ganske herleg. Det blir mykje mindre stress med førebuingar og alt. Det kan hende eg har ein fordel av å ha spelt på college utan så mange tilskodarar kontra dei andre som alltid har spelt føre masse publikum, seier den norske golfstjerna Viktor Hovland til NTB.

Sjølv om Hovland har klart cuten i seks turneringar på rad, har han ikkje vore veldig fornøgd med spelet så langt i 2020.

– Eg føler ikkje eg har spelt kjempebra. Dei gongene eg har kome på rundt 25.-plass har det ikkje kjendest så bra når eg har slått ballen. Eg må gjere nokre justeringar for å få dei ok 20.-plassane til å bli topplasseringer, sjølv om det er mykje i spelet mitt som held eit høgt nivå.

– Jobbar med saka

På spørsmål om kva slags justeringar, svarer 23-åringen:

– Det er hovudsakleg nærspillet rundt greenen. I tillegg kan puttinga bli litt meir stabil. I langspelet må eg få på plass litt meir lengd og passe på skruen frå venstre til høgre, eg må gjere svingen litt meir nøytral. Det tek tid og eg veit ikkje kor lang tid det tek, men eg jobbar med saka.

At Hovland framleis ikkje er heilt fornøgd med eige spel er vanskeleg å sjå, for Oslo-guten er ikkje blant dei som reagerer med sinne og frustrasjon når ting ikkje går som det skal.

– Det er augneblink der eg ikkje har vore blid, men det er ikkje så mykje anna å gjere når ein slår utruleg dårlege slag. Eg ler litt ironisk av det, det er litt sånn person eg er. Eg blir ikkje så veldig sur, berre meir oppgitt og prøver å le av det.

Lange dagar: Reise, golf og poker

Hovland er busett i Oklahoma og stortrivest med det for augneblinken fordi «jeg både har mye bra folk rundt meg, og at jeg liker å være tilknyttet Oklahoma State University», der han gjekk på college. Men det at han bur nærast midt i USA betyr òg lange bilreiser.

22-åringen har brukt mykje tid til å reise i bil til og frå nye turneringar. Han har vore oppteken nesten kvar torsdag til søndag dei siste månadene med turneringsspel, men det blir òg litt daudtid. Kva bruker han tida på då?

– Det går mykje i golf. Når eg speler turneringar blir det lange dagar. Eg ligg mykje på hotellet og speler poker, ser på film og høyrer på podkast. Når eg besøkjer nye byar, prøver eg å sjekke ut ting som ein kan gjere. Og så har eg fått meg ein ny hobby! Eg liker å springe på stiar i marka. Eg prøver så godt eg kan å fylle kvardagen med noko anna enn golf.

Torsdag ventar ei ny storturnering for Hovland og resten av verdseliten i Boston, som blir vist på Eurosport. Då blir 1997-modellen igjen historisk når han som første nordmann stiller til start i PGA-sluttspelet, turneringane som markerer slutten på PGA Tour-sesongen.

Sjekkar kontoen i ny og ne

Hovland har tent vel 16 millionar kroner på 17 turneringar denne sesongen. Han prøver å ikkje tenkje altfor mykje på det, men innrømmer at han sjekkar kontoen i ny og ne.

– Eg ser kva som kjem inn på konto. Det skader jo ikkje, det er ein veldig kul bonus som gir meg fridom til å gjere det eg vil, som eg er takksam for. Men det er ikkje difor eg spelar. Det som motiverer meg er å gjere det så bra at eg kan få spelt i alle dei store turneringane.

Eit slag til eller frå kan ofte bety enorme summar. Spesielt bittert kan det vere å bomme på ein putt på det siste holet og falle ned ein plass eller to.

– Kan bli galen av det

I turneringa i Boston denne helga får vinnaren 15 millionar kroner. Blir ein nummer elleve, tener ein rundt 1,75 millionar kroner, medan ein 20.-plass gir berre halvparten av summen.

– Då eg etter kvart innsåg at eg ikkje kunne vinne PGA-turneringa i Ohio i juni, byrja eg å sjå bak meg på kven som kunne ta meg igjen. Då var det viktig for meg å halde 3.-plassen åleine, seier han og held fram:

– Ein kan jo ende med å senke ein putt på siste holet og tene 50.000 dollar. Det er jo bra det, men det tenkjer eg ikkje mykje over. Ein kan bli galen av det. Men det går ganske sakte utpå der med 72 hol, så ein får mykje tid til å tenkje.

(©NPK)