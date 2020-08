Follestad går til Discovery – håpar på OL-jobb

sport

Kva arbeidsoppgåver han får er ikkje bestemt, men han håpar å jobbe med mellom anna OL.

– Vi er berre i planleggingsfasen på kva program det blir, men moglegheitene for å innkassere mi første Gullrute er absolutt til stades litt fram i tid. Eg har spelt mykje golf med Jon Almaas i sommar, og han har gitt meg oppskrifta, seier Follestad i ei pressemelding frå Discovery.

Der fortel han òg at han håpar på moglegheita til å bidra i sendingane frå både OL i Tokyo og Beijing.

Follestad er ikkje heilt framand for Discovery og har tidlegare medverka i middagen til 4-stjerner, og 71 grader nord, Noregs tøffaste kjendis på TV Noreg.

– Han er ein svært likandes kar, og han kan gjere god nytte for seg både innan underhaldning og sport. Han blir òg ei viktig brikke i vekststrategien vår for Dplay, så dette er ei kjempesignering for oss, seier programdirektør Magnus Vatn.

Erik Follestad vil elles halde fram i rolla si hos Spårtsklubben i VGTV.

