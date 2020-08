Pavard vil knuse den franske draumen: – Har spelt mesterligahymnen heime kvar dag

sport

– Eg har spelt mesterligahymnen heime kvar morgon. Eg har lengta desperat etter å kome tilbake og hjelpe laget, sa han etter å ha kome inn snautt ti minutt før slutt i semifinalen.

Pavard hjelpte med å slå ut Lyon, og søndag håpar han å nekte Paris Saint-Germain den første franske meisterligasigeren sidan 1993 – tre år før Pavard vart fødd.

Jérôme Boateng måtte ut med ein muskelskade ved pause onsdag, og det kan bli behov for gode defensive krefter i forsøket på å temje PSGs angrepsstjerner. Samtidig har den franske klubben grunn til å frykte Bayerns offensive slagkraft.

Bayern München slo Chelsea samanlagt 7-1 i åttedelsfinalen, Barcelona 8-2 i kvartfinalen og Lyon 3-0 i semifinalen. Dei to siste oppgjera vart avgjorde i éin kamp, mot normalt to, men likevel har Bayern skåra fleire mål i ein CL-sesong enn noko anna lag unnateke Barcelonas 1999-2000-utgåve.

Bayern er oppe i 42, medan Barcelona-rekorden er på 45.

Trippeljakt

No er målet å fullføre ein trippeltriumf akkurat som i 2013, då klubben sist vann den gjævaste europacupturneringa. Då var det i ein heltysk finale mot Borussia Dortmund.

I åra sidan då har klubbar frå Spania (7), England (3) og Italia (2) monopolisert finaleplassane i Meisterligaen, i år har turen kome til dei to siste topp-fem-ligaene. Det var Tyskland mot Frankrike i begge semifinalane, med ein 3-0-siger til kvar.

Anten tek Bayern München den sjette tittelen sin, klatrar opp på sida av Liverpool og har berre Real Madrid (13) og Milan (7) føre seg, eller så vinn Paris Saint-Germain for første gong og hentar pokalen til Frankrike for første gong sidan Marseille vann i 1993.

– Vi skal gjere alt for å vinne. Vi var litt heldige i byrjinga mot Lyon, men så viste vi kvaliteten vår. Vi har fleire toppspelarar i laget enn i 2013. Dette laget er fantastisk, sa Bayern-kaptein Manuel Neuer til Sky.

Han måtte ta fram nokre veldig gode redningar for å nekte Lyon skåring, men såg igjen lagkameratane dominere offensivt og skåra tilstrekkeleg mange mål.

Perfekt sesong?

Bayern er no utan tap i sine 29 siste kampar, og 28 er vunne. Laget har skåra 97 mål på dei kampane. Laget er det første i historia i Meisterligaen som har vunne sine ti første kampar i ein CL-sesong, og søndag kan Bayern fullføre ein perfekt sesong i turneringa.

Robert Lewandowski måtte vente lenge på skåring onsdag, men 3-0-målet hans i det 88. minuttet sytte for at han har skåra i alle dei ti kampane, og han er den einaste ved sida av Cristiano Ronaldo som har skåra 15 CL-mål i ein sesong.

Ronaldo har gjort det tre gonger for Real Madrid, med 17 som best i 2013-14. Med to mål søndag tangerer Lewandowski rekorden, og med hat trick slår han han.

– Vi må lade batteria og samle energi så vi er klare for å møte eit veldig godt PSG-lag. Vi treng ein perfekt prestasjon for å vinne finalen, sa Bayern-trenar Hansi Flick.

