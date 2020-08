Utsett serieopning for United – City-fansen må òg vente

sport

Torsdag morgon kom det Premier League-fansen har venta lenge på. Då offentleggjorde ligaleiinga kampoppsettet for den kommande sesongen.

Premier League-leiinga hadde varsla at terminlista skulle offentleggjerast seinast fredag 21. august. Lista kom éin dag tidlegare.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er sett opp med bortekamp mot Burnley i den første runden, men det oppgjeret skal spelast først seinare i sesongen. Det same gjeld den oppsette opningskampen mot Aston Villa for Manchester City.

Årsaka er at laga som kom langt i europacupane har krav på 30 dagars kampfri mellom den nyleg avslutta sesongen og den neste.

Liverpool opnar mot Leeds

Ifølgje britiske medium skal både United og City ha fått tilbod om å spele dei første kampane sine i midtveka etter opningshelga, men det skal klubbane ha takka nei til. Dei skal heller ha ønskt seg ei vekes ekstra sesongoppkøyring, og at kampane mot Burnley og Villa blir fastsett seinare.

Dermed blir heimemøtet mot Crystal Palace i den andre serierunden den første kampen for sesongen for United. Deretter ventar Brighton borte og Tottenham heime på Old Trafford.

Pep Guardiola og City møter Wolverhampton borte og Leicester heime i dei to første kampane sine.

Regjerande meister Liverpool tek på si side mot Leeds heime på Anfield i opningsrunden, som er fastsett til 12. september. Deretter ventar tøffe kampar mot Chelsea og Arsenal.

Opningsrunden ser elles slik ut:

Crystal Palace – Southampton, Fulham – Arsenal, Tottenham – Everton, West Bromwich – Leicester, West Ham – Newcastle, Brighton – Chelsea, Sheffield United – Wolverhampton.

London-brak 2. juledag

Som følgje av spel i Europa i sommar har òg Chelsea og Wolverhampton fått flytta sesongstarten. Kampane mot høvesvis Brighton og Sheffield United i den første runden går måndag 14. september.

Stor interesse er det som vanleg òg for Boxing Day-runden 2. juledag. Der blir det mellom anna storoppgjer i London mellom Arsenal og Chelsea. Manchester United møter Leicester borte, medan Liverpool får besøk av West Bromwich.

Resten av kampane er: Aston Villa – Crystal Palace, Fulham – Southampton, Leeds – Burnley, Manchester City – Newcastle, Sheffield United – Everton, West Ham – Brighton og Wolverhampton – Tottenham.

Den engelske eliteserien blir avslutta 23. mai. Den siste serierunden ser slik ut:

Arsenal – Brighton, Aston Villa – Chelsea, Fulham – Newcastle, Leeds – West Bromwich, Leicester – Tottenham, Liverpool – Crystal Palace, Manchester City – Everton, Sheffield United – Burnley, West Ham – Southampton, Wolverhampton – Manchester United.

Slik blir storkampane spelte

Mange ser òg fram til Manchester-derbya. Det første av dei finn stad på Old Trafford 12. desember, medan det andre går 6. mars.

Laurdag 16. januar skal United på besøk til Liverpool, medan dei regjerande meistrane kjem til Manchester så seint som 1. mai.

Merseyside-derbya mellom Liverpool og Everton går høvesvis 17. oktober (Goodison) og 20. februar (Anfield).

Kampprogrammet i Premier League blir uhyggjeleg tett som følgje av den forseinka seriestarten. Som vanleg skal det òg vere plass til kampar i FA-cupen og ligacupen og dessutan dei europeiske turneringane.

(©NPK)