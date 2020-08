Bystrøm blir likevel vraka til Tour de France

sport

Bystrøm måtte bryte den fjerde etappen av oppkøyringsrittet Critérium du Dauphiné nyleg. Kroppen til rogalendingen spelte ikkje på lag. Det gjer at lagleiinga no gjer heilomvending og vrakar Bystrøm til Tour de France.

28-åringen seier til TV 2 at han «eigentleg forstår det», men at han likevel er litt skuffa over avgjerda.

– Eg har vorte vraka før, eg, så dette har eg vore gjennom før. Laget har store ambisjonar i samandraget med Tadej Pogacar. Dei må derfor ha nokon som dei kan stole litt meir på, og som dei er trygge på at kan gjere ein god jobb for laget. Når eg ikkje beviser det i Dauphiné, så skjønar eg at dei blir urolege, seier Bystrøm.

Tour de France startar om åtte dagar i Nice. Bystrøm vart stadfesta på UEA-laget i slutten av juni, men no har pipa fått ein annan lyd.

– Det er vanskeleg å vere usamd. Om eg hadde vore lagleiar, så hadde eg nok stussa litt sjølv. Samtidig føler eg at eg ville klart meg fint i Touren. Forma er grei, men det var eit sjokk for kroppen å komme inn i Dauphiné som første løp etter korona-pausen, seier Bystrøm.

Søndag syklar Bystrøm i NM.

