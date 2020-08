NFF håpar streng Uefa-protokoll kan vere karantene-brekkstong

sport

Det seier konkurransedirektør i forbundet, Nils Fisketjønn, til NTB.

– Ja, det håpar eg. Men som sagt så ventar vi på svar frå styresmaktene, seier han.

Norges Fotballforbund har bede Kulturdepartementet avklare kva karantenereglar som gjeld for fotballspelarar som kjem til Noreg frå raudfarga land. Det gjeld mellom anna norske landslagsspelarar som kjem heim til samling. Noreg møter Austerrike på Ullevaal allereie 4. september.

I covid-19-forskrifta blir det opna for unntak frå hovudregelen om ti dagars karantene for profesjonelle idrettsutøvarar som kjem til Noreg frå raude Schengen/EØS-land for å jobbe, men ikkje karantenefritak.

Men dersom liknande unntak skal gjerast for spelarar som kjem frå raude land utanfor Schengen-området, må det ei forskriftsendring til. Det har NFF søkt om.

– Veldig streng, veldig trygg

Fisketjønn stadfestar overfor NTB fredag at landslaget er avhengig av eit unntak frå karanteneavgjerdene for å nytte spelarar frå utanfor Schengen. Det er urealistisk at store profilar som Omar Elabdellaoui og Alexander Sørloth, begge med tilhald i Tyrkia, kan komme til Noreg ti dagar før samling.

Fisketjønn håpar Uefas smittevernprotokoll kan bane veg for at norske styresmakter vel å gi unntak frå dei nasjonale karanteneavgjerdene.

– Protokollen er veldig, veldig streng og veldig trygg. Det seier alle som har både sett og lese han, også frå medisinsk hald. Her har Uefa gjort ein god jobb og han blir oppfatta sikker – kombinert med norske avgjerder rundt innreise og i forhold til jobbreiser, så er dette veldig trygt slik vi opplever det, seier Fisketjønn til NTB.

NFF og Kulturdepartementet er for tida i dialog rundt temaet. Eit svar på vurderinga blir venta om ikkje lenge.

Raja varsla karantene

Kulturminister Abid Raja stadfesta tidlegare denne veka overfor NTB at han kjenner til innhaldet i Uefas smittevernprotokoll.

– Eg har både lese Uefas protokoll og innspelet frå NIF (Norges idrettsforbund) og NFF. Eg forstår kva idretten ønskjer. Vi har hatt god dialog om dette, sa han.

I eit intervju med VG torsdag varsla statsråden samtidig at landslagsspelarar som kjem til Noreg frå land utanfor Schengen etter alle solemerke må belage seg på ti dagars karantene. Noko karanteneunntak ligg det ikkje an til.

– Eg håpar at dei klarer å komme seg til Noreg ti dagar før, sa Raja til avisa.

På det utspelet svarer Fisketjønn slik til NTB:

– Der innrettar vi oss til det Uefa har sagt: At vi må vere nøye med å ta ut spelarar som kan spele og ta ut større troppar. Men det er ikkje noko tema for oss. Vi har ein dialog med styresmaktene og reknar med at vi får eit positivt svar på dei som er norske spelarar utanfor Schengen.

Som NTB har omtalt tidlegare denne veka vil landslagssjef Lars Lagerbäck ta ut fleire spelarar enn normalt når han måndag offentleggjer troppen til dei kommande kampane mot Austerrike og Nord-Irland. Det har samanheng med uvissa rundt kven som kan vere tilgjengelege for kamp.

(©NPK)