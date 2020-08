Sverige opnar for publikum på idrettsarenaer frå 1. oktober

sport

Det kunngjorde kultur- og sportsminister Amanda Lind og innanriksminister Mikael Damberg på ein pressekonferanse fredag.

– Eg er glad for at vi har funne ein veg framover for meir nøyaktige reglar for publikumsspørsmålet, sa Lind.

Grensa på maksimalt 50 personar på offentlege samlingar og arrangement held fram, men eit forslag som no blir sendt ut på høyring opnar for fleire tilskodarar på større arrangement med sitteplassar. Eitt av krava vil vere to meters avstand mellom seta.

Kor mange som får sleppe inn portane må diskuterast, og det må setjast eit tak på kor mange dette kan gjelde. Kva det blir, vil dei svenske helsestyresmaktene komme tilbake til.

Det svenske idrettsforbundet stiller seg positive til forslaget.

– Det er bra at regjeringa har følgt ønsket til den samla idrettsrørsla om å få ta inn eit visst tal på publikum på arrangementa. At dei no sender eit forslag om unntak frå hovudregelen er bra og må skje fortast mogleg, seier RF- styreleiar Björn Eriksson i ei fråsegn.

Sportsminister Lind peikte på at endringa berre er mogleg viss ho blir gjennomført på ein fornuftig og forsvarleg måte.

