Fluorjakta blir spissa i langrennsleiren: – Det føregår ein intens jobb no

Det vil bli utført fluorkontrollar i start- og målområda i verdscuprenn allereie frå november i år. Dermed får utøvarane ytterlegare noko å forhalde seg til utover dopingtestar.

– Utviklinga held fram etter den oppsette tidsplanen. I september og oktober vil laga og serviceindustrien få moglegheit til å nytte utstyret. Det vil truleg bli produsert prototypar i løpet av tre–fire veker, seier langrennssjefen i FIS, Pierre Mignerey, til NTB.

Testutstyret vil sjå omtrent ut som ein startpistol.

Mignerey peikar på to viktige moment. – Vi har allereie testa utstyret på eit laboratorium og fått stadfesta at det fungerer, men det vil bli gjort testar òg utanfor. Så må vi få stadfesta prosessane rundt reinsing av skipara som er brukte i mange år med fluorprodukt. Vi har ein renseprosess vi ser for oss at fungerer, men vi må ha dette stadfesta, seier han – og legg til:

– Ifølgje selskapet Kompass, som har utvikla testutstyret, er denne vaskingen av skia ingen vanskeleg prosess. Men det vil krevje ganske mange reinsingar for å få fjerna spor av fluor. Det vil nok truleg òg bety at reinsingane vil skje hyppig, også undervegs i sesongen. Fluor kan òg flytte seg frå inne i skia til utsida.

Omfattande

– Ski kan vere fluorfri etter vask, men så slå ut på ein test etter at dei er brukte nokre dagar eller har lege i ein skipose. Eg håpar at vi i haust kan slå fast at vi har ein sikker rensemetode, og slik det ser ut no, er den ikkje dyr, men han vil ta litt tid, seier Mignerey vidare.

Langrennsløparar har gjerne sine favorittskipar som dei har hatt og brukt i fleire år. Desse inneheld spor av fluor etter bruk av slike produkt fram til forbodet kom.

– Eg tykkjer at FIS har gjort ein god jobb med dette, Det er viktig at vi kan føle oss trygge på dette nye systemet. FIS må òg setje ei grense som gjer at det ikkje blir så interessant å vere i nærleiken av ho, seier den norske smøresjefen i langrenn, Stein Olav Snesrud, til NTB.

– Du fryktar ingen Fluorgate-skandale til vinteren?

– Nei, men det føregår ein intens jobb no for å finne gode produkt som ikkje inneheld fluor, seier Snesrud.

Mot null

Truleg vil FIS falle ned på ei løysing der det vil godtakast noko fluor i testane denne sesongen. Så er målet å ha nulltoleranse frå 2022-23-sesongen.

Det er ikkje klart kva slags sanksjonar som kan gjelde dersom regelverket blir brote.

Styret i Skiforbundet (NSF) vedtok i sommar at fluorforbodet blir utvida til å gjelde alle klassar og konkurransar i Noreg. Eit norsk forbod fanst i alle klassar opp til 16 år allereie frå førre sesong.

Fluorforbodet er eit klart signal frå FIS om at forbundet ikkje ønskjer å bruke produkt som viser seg å vere helsefarlege, også for servicefolket. Omsyn til miljøet er òg ein del av grunngivinga.

Dette står å lese på Kreftforeningens nettside: Bruk av skismørjing med fluor eller fluorkarbon kan gi høge verdiar av miljøgifter i blodet. Fluorsamband frå enkelte typar skismørjing og andre produkt, kan lagrast i kroppen og er mistenkt for å medverke til utvikling av testikkel- og nyrekreft.

Langrennssesongen tek til med konkurransen i november. VM i Oberstdorf (23. februar–7. mars) er høgdepunktet til vinteren.

