Hovland opp éi plassering på golfrankinga etter god helg i Boston

sport

31.-plassen er hans nest beste ranking. Frå 10. til 17. august var han nummer 30.

For det har verkeleg gått litt opp og litt ned dei siste vekene for det norske fenomenet på verdsrankinga:

* 13. juli: 33.-plass

* 20. juli: 31.-plass og dåverande karrierebeste

* 27. juli: framleis på 31.-plass

* 3. august: framleis 31.-plass

* 10. august: opp éin plass, til 30.-plass og karrierebeste

* 17. august: ned to plassar til 32.-plass

* 24. august: opp éin plass til 31.-plass.

Den eine plasseringa opp kjem av ei god turnering av Hovland i Boston i helga som var. Der enda han på delt 19.-plass.

No ventar neste runde i PGA-sluttspelet for Hovland i Illinois når den startar torsdag. Gjer han det godt i den turneringa kan han vere med når tourmeisterskapen blir avgjord om snautt to veker.

Då må han vere blant dei 30 beste på PGA-rankinga. På den lista ligg Hovland førebels på ein 24.-plass. Er han blant dei 30 beste òg etter turneringa i Illinois får han innpass i tourmeisterskapen.

Kristoffer Ventura gjorde sakene sine godt på PGAs B-tour i Ohio med ein delt 15.-plass, men han er no nummer 172 etter å ha vore nummer 170 førre veke.

(©NPK)