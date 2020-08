Hovland vart nummer 17 etter svak avslutning – Johnson håva inn 18 millionar kroner etter utklassing

sport

Hovland hadde rykt opp 30 plassar til ein delt 4.-plass med fire hol igjen. Så vart det ein frykteleg sur dobbeltbogey på hol 15, som gjorde at sjansen til ei topp tre-plassering for Hovland forsvann.

Ein bogey på det nest siste holet sørgde for at nordmannen fall ytterlegare plassar. På det siste holet vart det paret.

Dermed vart det fine fem slag under par på avslutningsrunden på søndag, sjølv om hol 15 og 17 nok kjem til å øydeleggje nattesøvnen til 23-åringen dei neste dagane.

Totalt enda han 13 slag under par. Det heldt altså til ein delt 18.-plass.

Utklassing

Tidlegare verdseinar Dustin Johnson herja med konkurrentane og vann på overlegent vis. Han gjekk åtte under par søndag og enda totalt på ekstremt imponerande 30 slag under par.

Det skilde heile ni slag frå Johnson til andreplasserte Harris English. Daniel Berger vart nummer tre med 18 slag under par.

For Johnsons del var sigeren hans 22. PGA-siger. Sigeren på søndag betyr rundt 18 millionar kroner inn på konto. I løpet av karrieren har 36-åringen frå Sør-Carolina tent over 65 millionar dollar, eller 584 millionar kroner.

Turneringa i helga er den første av tre sluttspelsturneringar i PGA-touren. Hovland er allereie klar for runden neste helg i Illinois, men må vere topp 30 på PGA-rankinga for å sikre plass i tourmeisterskapen om to veker.

Hovland låg før helga som nummer 28 på rankinga. Resultata i helgas og neste helg vil derfor bli heilt avgjerande.

