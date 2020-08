Landslagsspelarane får karantene-unntak – skal leve i «boble» under strengt smittevernregime

sport

Det opplyser kulturminister Abid Raja til NTB måndag.

– Regjeringa har bestemt at det blir gitt nødvendige unntak i innreise-, karantene- og arrangementsavgjerdene i covid-19-forskrifta slik at landskampen mellom Noreg og Austerrike kan gå som planlagt, seier Raja.

– Eg vil understreke at dette ikkje er eit generelt unntak for toppidrett eller internasjonale fotballkampar. Dette er eit unntak for denne eine kampen, legg han til.

Det har den siste tida rådd uvisse rundt kva karantenereglar som gjeld for mellom anna spelarane på fotballandslaget som kjem heim til Noreg i samband med landskampane i haust.

Noreg møter Austerrike på Ullevaal allereie 4. september.

No er det altså klart at det blir gitt unntak frå covid-19-forskrifta for landslagsspelarar som kjem til Noreg frå land utanfor Schengen-området. Det gjeld landslagskaptein Omar Elabdellaoui og Alexander Sørloth. Begge speler i Tyrkia.

Utan eit slikt unntak, ville dei aktuelle spelarane vore pålagde ti dagars karantene etter at dei kom til Noreg. Det ville gjort det svært vanskeleg, om ikkje umogleg, å delta på den komande landslagssamlinga.

Får jobbreise-unntak

I covid-19-forskrifta blir det allereie opna for unntak frå hovudregelen om ti dagars karantene for profesjonelle idrettsutøvarar som kjem til Noreg frå land innanfor Schengen/EØS for å jobbe, men ikkje karantenefritak. Noko liknande unntak har ein likevel ikkje hatt for personar som kjem frå land utanfor Schengen-området.

No blir det i alle fall gjort eit unntak i samband med det komande møtet med Austerrike.

– Ein klar føresetnad for at vi gjer dette unntaket, er at det blir sett i verk omfattande smitteverntiltak i samband med kampen, seier Raja.

Han peikar på at Uefas strenge smittevernprotokoll skal følgjast, i tillegg til at NFF òg vil bli pålagt å gjennomføre andre klare tiltak. Statsråden understrekar òg at unntaket byggjer på det unntaket som allereie er etablert for personar på jobbreise innanfor Schengen-området.

Det betyr i klartekst at alle landslagsspelarane blir underlagt ein forkorta karanteneperiode mot å avleggje to virustestar med fem dagars mellomrom. Føresett at den første testen er negativ, kan spelarane utføre arbeid mellom testane, men må vere i karantene på fritida.

Serbia-kampen i det blå

Ifølgje kulturminister Raja må dei austerrikske spelarane som følgje av dei strenge smittevernreglane kome til Noreg i eige charterfly og «være avsondret fra resten av befolkningen».

Også dei norske spelarane må opphalde seg i karantene, sett bort frå treningar og kamp.

– Du kan gjerne seie at dei skal leve i ein boble. Dei kan ikkje treffe uvedkomande og heller ikkje eigne familiemedlemmer i denne tidsperioden, seier Raja.

I oktober kjem Serbia til Ullevaal til det som blir eit svært viktig oppgjer i kampen for EM-billett. Kva karantenereglar som då blir gjort gjeldande, er inntil vidare i det blå.

– Det ligg langt fram i tid, og dette får vi kome tilbake til. For denne kampen har vi gjort dette eine unntaket, seier kulturministaren.

Han understrekar tydeleg at unntaket som er gjort i samband med Austerrike-kampen ikkje må skape presedens.

Glad Lagerbäck

Landslagssjef Lars Lagerbäck var glad for beskjeden frå statsråden måndag.

– Vi har hatt ein god dialog med styresmaktene og er veldig glade for at vi kan nytte desse spelarane. Sportsleg ønskjer vi å ha alle tilgjengelege, og med UEFAs strenge protokoll er smitteverntiltaka varetekne på ein god måte med jamnlege testar og karantene for spelarar og støtteapparat, seier han i ein kommentar til NTB.

Det norske landslaget reiser vidare til Nord-Irland etter møtet med Austerrike.

