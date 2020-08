The Times: Premier League-klubb får ha 2500 tilskodarar på treningskamp

sport

Det melder den engelske avisa The Times.

Dei hevdar å vite at regjeringa snart blir forventa å stadfeste at 2500 tilskodarar får moglegheita til å sjå Brightons treningskamp på heimebana deira kommande helg. Ein ny kamp i september på same bane kan ha endå fleire tilskodarar til stades, skriv avisa.

Valet av nettopp Brighton som prøvekanin skal vere fordi stadiona deira er moderne og at arrangementa der har fått rykte på seg for å vere veldrivne. Stadionet opna i 2011.

I tillegg til å prøve ut fotballkampar med tilskodarar i Brighton, skal det òg opnast opp for at kampane i superligaen til kvinnene mellom Manchester United og Chelsea 6. september og mellom West Ham og Arsenal veka etter får ha opptil 1000 tilskodarar på plass.

Sist det var tilskodarar på ein Premier League-kamp var oppgjeret mellom Leicester og Aston Villa måndag 9. mars, då over 32.000 så kampen frå tribunen. Då serien starta opp igjen 17. juni etter at koronaviruset stansa sesongen, var det utan tilskodarar til stades.

(©NPK)