100 dagar til handball-EM: Framleis håp om tre kampbyar i Noreg før lagnadsmøte

sport

Tysdag er det nøyaktig 100 dagar til første EM-kamp startar 3. desember.

– Vi skal til Kulturdepartementet måndag. Vi opplever dialogen med regjeringa som veldig god, og at det er stor motivasjon for å få gjennomført EM, seier generalsekretæren i Norges Håndballforbund (NHF) Erik Langerud til NTB.

Etter det brutale fråfallet av billettinntekter som følgje av viruspandemien, er NHF avhengig av økonomisk støtte for å kunne få EM på beina.

– Søknaden vår til Kulturdepartementet spenner frå 17 til 36 millionar kroner, seier Langerud.

Pengestøtte

Etter planen skal det gå EM-kampar i Trondheim, Stavanger og Bærum (Fornebu). Langerud har ikkje gitt opp håpet om å kunne gjennomføre det opphavlege opplegget, men det er avhengig av omfanget av pengestøtta frå Kulturdepartementet.

– Får vi 17 millionar, må alt blir lagt til éin by. Førebels forheld vi oss til den oppsette speleplanen. Om åtte–ni dagar reknar vi med å ha ei oversikt over kva økonomi vi har til rådvelde. Så må byrje og ta vala ut ifrå det, seier Langerud.

Han vil ikkje gå inn på nokon rangering av Trondheim, Stavanger og Bærum. Alle dei aktuelle kommunane har komme handballforbundet i møte med løysingar som på ulikt vis kan bidra økonomisk.

Med fulle EM-tribunar på kampane i Noreg, ville NHF truleg ha hatt billettinntekter på 25 millionar kroner.

Det er ikkje lenge før EM-opplegget definitivt må spikrast.

– Eg tippar at vi har mykje klart innan to og ei halv veke, seier Langerud.

TV-EM

Arrangøren har òg svært mykje å forhalde seg til med tanke på reiserestriksjonar, karantenereglar og retningslinjene rundt dette.

EM kjem til å bli spelt med svært få tilskodarar på tribunen. Det er ikkje avklart kor mange, men det er eit håp om å få inn 500 per kamp. No verkar 200 som det mest aktuelle.

– Då vil det viktigaste vere «å pynte opp» arenaene slik at det blir gode TV-bilete. Golvet er likt uansett kvar vi speler, seier Langerud.

To EM-grupper er sett opp i Trondheim. Så skal éin av to hovudrunde-puljar etter planen avgjerast i Stavanger før sluttspelet (semifinalar og medaljekampar) per no ligg i Bærum. Resten av EM er lagt til Danmark.

Det er 21 år sidan det sist vart spelt ein full handballmeisterskap for kvinner i Noreg. Det skjedde i 1999 og enda med norsk gull.

(©NPK)