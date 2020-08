Matthews spurta til siger i verdstourritt

sport

Slovenaren Luka Mezgec starta spurten i det 247,8 kilometer lange rittet, men australiaren passerte han og vann utan store problem.

– Eg visste at Luka ville gå tidleg, så eg kunne vente roleg. Eg tima spurten min perfekt, sa Matthews. Mezgec vart nummer to og Florian Sénéchal nummer tre.

Han sparte på kreftene medan mange rivalar brukte energi på å hente inn ulike brotforsøk, og mot slutten sprakk feltet opp då lagkameraten til Matthews Nils Eekhoff køyrde hardt. Han kom i brot med Sénéchal, og det såg nesten ut til å halde heilt til mål, men Eekhoff slakka av så Matthews skulle nå fram.

– Eg velta i Milano-Sanremo og tapte sigerssjansen på det, og det var tøft mentalt. Eg visste at eg var sterk fysisk, og no er eg veldig glad etter å ha vunne i mitt andre ritt etter viruspausen, sa Matthews.

Virussmitta

Bora-Hansgrohe-laget trekte seg elles frå rittet kort før start fordi ein av ryttarane til laget testa positivt på koronaviruset.

– Vi fekk testresultatet i dag tidleg og reagerte med det same, sa legen til laget Jan-Niklas Droeste ifølgje cyclingnews.com.

Ingen av ryttarane til laget i Plouay var tekne ut til Tour de France.

Borgli imponerte

Rasmus Tiller var einaste norske deltakar i rittet med start og mål i Plouay, der det elles er landevegs-EM denne veka. Fellesstarten til mennene blir avvikla onsdag, med fleire norske på startstreken.

I Grand Prix de Plouay over 101,1 kilometer for kvinner tysdag gjekk sigeren til britiske Elizabeth Deignan etter at to ryttarar la feltet bak seg, men Stine Borgli imponerte ved å komme inn langt framme i den nesten gruppa og kryssa mål på 10.-plass.

Det lovar godt før EM-rittet til kvinnene torsdag.

