Medier: Lars Arne Nilsen klar som Aalesund-trenar

sport

Allereie måndag melde NRK at den tidlegare Brann-trenaren var på veg til Sunnmøres hovudstad for å forhandle om trenarjobben.

Eurosport erfarte tysdag formiddag at Nilsen vart samd med klubben om ein kontrakt måndag kveld, og også lokalavisa Sunnmørsposten hevdar å kjenne til at Nilsen no er klar for jobben.

Trenarprofilen vil visstnok bli presentert seinare tysdag.

Nilsen fekk sparken i Brann i byrjinga av august. Der vart han erstatta av Kåre Inge Ingebrigtsen.

Søndag kom beskjeden om at Lars Bohinen var ferdig i Aalesund etter å ha vore i klubben sidan 2017. Svake resultat låg bak avgjerda.

Aalesund ligg klart sist i eliteserien etter 15 serierundar og halvspelt serie. Klubben har samla seg skarve sju poeng, og det er sju poeng opp til Mjøndalen som har kvalifiseringsplassen. Opp til sikker plass er det ni poeng.

(©NPK)