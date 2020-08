United-stjerna Maguires opp i retten – må visstnok svare for fire skuldingar

sport

Manchester United-kapteinen var involvert i ein konfrontasjon med politiet utanfor ein utestad på ferieøya Mykonos førre veke. Tysdag skal saka behandlast i retten på den nærliggjande øya Syros.

Ifølgje dei britiske avisene Daily Mail og The Independent er Maguire skulda for overfall, overfall på polititenestemenn, verbalt misbruk og forsøk på bestikkelse.

Maguire møte ikkje i retten tysdag. Han var til stades under eit innleiande rettsmøte i helga, men vart så sett fri. United-stjerna har no reist heim til England.

Manchester United har stadfesta at forsvarsprofilen har avvist skuldingane som er retta mot han. Då Maguire forlét rettslokalet i helga gav han ingen kommentarar.

Ifølgje BBC blir Premier League-profilen forsvart av ein av dei mest framtredande menneskerettsadvokatane i Hellas, Alexis Anagnostakis.

Ved sida av Maguire må òg United-stjernas bror og ein kamerat svare for skuldingar i samband med rettsmøtet på tysdag.

I ei fråsegn gresk politi sende ut fredag vart det opplyst at det oppstod eit slagsmål på politistasjonen etter at tre britiske menn vart arresterte. Politiet hevdar at britane motsette seg arrestasjon og gjekk til verbale angrep då dei vart arresterte. Éin politimann skal ha vorte slått i ansiktet.

