Gresk advokat hevdar beklaging kan endre Maguire-saka

Tysdag vart Maguire dømd til vilkårsbunde fengsel i 21 månader og 10 dagar etter å ha vorte funne skuldig i vald mot offentleg tenestemann, gjentekne forsøk på muting, krenkjande åtferd og å motsetje seg arrestasjon.

Manchester United opplyste i etterkant at fotballprofilen kjem til å anke dommen. Maguire hevdar at han er uskuldig.

Onsdag gav advokat Loannis Paradissis, som representerer to av dei seks greske polititenestemennene som er ramma av saka, eit intervju til BBC Radio 4-programmet Today.

Der sa Paradissis mellom anna at «det framleis er tid til at dei tre tiltalte kan sei at dei beklagar». Vidare la han til at «utfallet kan bli annleis» dersom det kjem ei eventuell unnskyldning.

– Det kan bli forskjellig, fordi greske lover opnar for at ein kan trekkje tilbake enkelte klagar – mindre alvorleg kroppsskade og dei verbale angrepa som vart retta mot politimannen, sa advokat Paradissis i BBC-programmet.

– Eg veit ikkje om klientane mine vil akseptere det, men dei har sagt at dei framleis ventar på ei unnskyldning, at dei ikkje har høyrt nokon slik, og det er det eg finn ganske sjokkerande og ganske usportsleg, fordi fair play inneber at eg beklagar når eg har gjort noko gale, heldt fram han.

Ut av troppen

Manchester United-kaptein Maguire var involvert i ein konfrontasjon med politiet utanfor ein utestad på den greske ferieøya Mykonos førre veke. Tysdag kom saka opp for retten, og det vart retta skuldingar om vald frå begge partar.

Ein politimann vitna i retten om at Maguire hadde sagt: «Veit du kven eg er? Eg er kaptein for Manchester United og veldig rik. Eg kan gi dykk pengar om dykk lar oss gå».

Ved sida av Maguire vart òg broren til United-stjerna og ein kamerat funne skuldig i vald.

Nokre timar etter dommen kunngjorde landslagssjef Gareth Southgate at Maguire er ute av Englands tropp til nasjonsligakampane mot Island og Danmark, berre nokre timar etter at han vart teken ut.

– I lys av utviklinga i kveld kan eg stadfeste at eg har trekt Harry Maguire frå troppen, sa Southgate til nettstaden til forbundet.

Ny rettsrunde

I rettsforhandlingane på tysdag kom fram det at det finst ganske ulike versjonar av hendingsgangen.

Maguires forsvarar hevda at søstera til fotballstjerna Daisy svima av etter visstnok å ha vorte injisert med eit stoff av to albanske menn, noko som førte til eit slagsmål. Deretter skal Maguire og følgja hans ha bede om å bli køyrd til sjukehus, men i staden vart dei tekne med til politistasjonen.

Der hevdar Maguire at han vart sparka av ein politimann, og at det vart ropt til han at «karrieren din er over». Stemninga skal ha vore amper.

Aktoratet hevda på si side at ein politimann vart dytta så hardt at han fall, og at Maguire fleire gonger prøvde å betale seg ut av situasjonen.

Som følgje av Maguires anke blir det no etter alle solemerke ein ny rettsrunde. Der skal saka behandlast heilt på nytt.

