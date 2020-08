Klubb flørtar med Messi – lokkar med virusfri tilvære, god vin og fast restaurantbord

sport

Tysdag vart det kjent at Messi ønskjer å forlate den spanske fotballgiganten Barcelona. Det slo ned som ei lita bombe i internasjonal fotball.

Barcelona stadfestar sjølv at Messi skal ønske å nytte seg av ein kontraktsklausul som opnar for at han vederlagsfritt kan gå til ein ny klubb. Spekulasjonane rundt kven som kan bli neste arbeidsgivaren til argentinaren rasar allereie.

Australske Adelaide United vil tilsynelatande vere med i kampen om den attraktive signaturen. Onsdag la han ut eit formelt stilett brev til «Mr. L. Messi» med overskrifta «Kjære Lionel» på Facebook-kontoen sin.

«Samtidig som Paris Saint-Germain, Manchester United og andre jakter på signaturen din, ville du ikkje eigentleg likt å prøve noko annleis?", heiter det i brevet som er signert av direktør Ian Smith.

Lokkar med vin

Vidare listes det opp gode argumenterer for at Adelaide United bør bli neste stopp i Messis strålande karriere. Smith peiker blant anna på områdets «fantastiske» skular, turistattraksjonar og verdsklasse-vinar som gode grunnar til at ferda bør gå til Australia.

«Som konsument av Penfolds Grange, ein av verdas beste vinar, skal vi finne eit hus til deg i forstaden Magill. Den ligg berre eit frispark unna Penfolds prisvinnande Magill Estate-restaurant, der du vil få eit eige bord til din disposisjon», heiter det i brevet.

Adelaide-direktøren viser òg til den vellykka innsatsen heimeområdet har gjort for å forhindre inntoget av koronaviruset. Smith skriv til Messi at å spele for Adelaide «vil vere trygt for din familie».

Har ikkje pengar

Minuset er at den australske klubben ikkje kan tilby argentinaren den same storleiken på lønningsposen som han er vand med.

«Vi kan ikkje tilby deg mykje med omsyn til økonomisk kompensasjon», skriv Smith og viser til at viruspandemien òg har påverka finansane i australsk fotball.

«Men, hey, la oss ikkje la det stå i vegen for noko som kan bli heilt spesielt. Så fort du er her, vil du bli så lykkeleg at pengar vil stå fram uvesentleg», heiter det i brevet.

Adelaide United enda på sjuandeplass i den elleve lag store australske A-ligaen sist sesong.

