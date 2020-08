Leeds hentar spansk landslagsspiss

sport

Etter 16 års fråvær i den øvste divisjonen i England er Leeds godt i gang med førebuingane til Premier League. No har den nyopprykka klubben sikra seg den brasilianskfødde angrepsspelaren Rodrigo Moreno frå Valencia.

Det stadfestar den spanske klubben på Twitter.

Det einaste som står att for at overgangen skal bli 100 prosent klar er at spelaren kjem gjennom legesjekken og at papirarbeidet blir fullført.

Førebels finst det ingen opplysningar om verken pris eller lengde på kontrakent, men fleire spanske medium meiner prislappen ligg på 320 millionar kroner, og at den kan stige med ytterlegare 100 millionar gjennom ulike klausular.

29-åringen, som vart henta til Valencia frå Benfica i 2014, skåra sju mål på 34 kampar sist sesong. Moreno har dei siste sesongane vore meir eller mindre fast inventar på det spanske landslaget og har skåra åtte mål på 22 landskampar.

