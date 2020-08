Messi ikkje å sjå på Barca-økt

sport

– Messi informerte oss tysdag at han ikkje ville komme på treninga i dag (onsdag). Utover det kjem kommunikasjonen til å gå mellom partane, og vi vil ikkje uttale oss om kva som blir sagt. Vi legg all vår energi i denne dialogen. Vi ønskjer å byggje laget rundt han, sa Barcelonas sportsdirektør Ramon Planes til media.

Barcelona er i sjokk etter at Messi bad om å bli selt. Han har eitt år igjen av kontrakten. Barcelona-toppane skal no kjempe nesten desperat for å behalde han.

Tre klubbar blir av spanske fotballekspertar sett på som moglege nye arbeidsgivarar for Messi: Inter (Italia), Manchester City (England) og Paris St. Germain (Frankrike).

Barcelona vart spelt ut og tapte 2–8 i for Bayern München i Meisterligaen nyleg. Laget har ikkje prestert godt det siste året. Nyleg vart Ronald Koeman tilsett som ny trenar.

Messi var på framsida av så godt som alle dei store spanske avisene onsdag. Dette er nokon av overskriftene:

Marca: «Messi vil bli ein fri mann».

AS: «Adjø».

Diario Sport: «Full krig»

(©NPK)