Mikael Lustig klar for AIK

– Eg lengtar etter å få dra på meg den svartgule trøya, seier den tidlegare Rosenborg-backen til nettstaden til klubben.

– Eg prøvespelte for AIK allereie i 2004, og det kjennest bra at det omsider har ført til noko. Det har vore lenge å vente, men no er eg endeleg her, seier han.

Han har ikkje vore i ein svensk klubb sidan Rosenborg henta han frå Sundsvall i 2008. Han spelte for RBK i tre og eit halvt år, inntil Celtic signerte han. I Glasgow-klubben vart han i over sju år, men siste klubbopphald i belgiske Gent vart mindre vellykka. Der hamna han etter kvart ute i kulda, og no går han til AIK vederlagsfritt.

Private investorar har sett AIK i stand til å betale lønna til landslagsspelaren. Kontrakten varer ut juli 2021.

AIK er på ein skuffande 12.-plass i Allsvenskan, og Lustig skal prøve å hjelpe klubben oppover på tabellen.

