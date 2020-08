PFU: Ødegaard vann ikkje fram mot VG

sport

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandla saka på møtet sitt onsdag og gav full støtte til VG.

I forkant av behandlinga vart det freista å løyse konflikten i minnelegheit. Desse initiativa førte ikkje fram.

Martin Ødegaard har samtykka i klaga til faren.

VG publiserte hausten og vinteren 2019-20 fleire artiklar som omhandla overgangen til Ødegaard -junior frå Strømsgodset til Real Madrid i januar 2015. Eitt av hovudpunkta i dekninga var ei utbetaling på rundt 30 millionar kroner til pappa Ødegaard.

Ødegaard reagerte på VGs dekning av det mykje omtalte klubbskiftet, og Ødegaard-familien skriv mellom anna dette: «Feilaktige påstander og virkemidlene som brukes, rammer oss på en slik måte at vi føler at VG angriper både vår integritet og verdisyn på en måte som gjør at vi må reagere.»

Ødegaard senior opplyser i PFU-dokumenta at han har fått fleire tilbod frå VG til å kommentere artiklane, men avslege dette.

Jaget

Ødegaard var berre 16 år då han skifta klubb. Faren var sentral i overgangsprosessen. VGs informasjon om overgangen kom frå den internasjonale dokumentlekkasjen Football Leaks.

Avisa har fleire gonger omtalt at Ødegaard senior i prosessen skal ha sikra seg sjølv ein avtale med Real Madrid som gav han cirka 30 millionar kroner i ei eingongsutbetaling. Han skulle i utgangspunktet berre trene Real Madrids 11-åringar for det beløpet.

Dette vart av mange sett på som eit mogleg grep frå den spanske klubben for å få svært ettertrakta Ødegaard til å velje Real Madrid som klubbadresse. Kontrakten vart underskriven i Madrid 15. januar 2015.

Utlånt

VG påpeikar i tilsvarsrunden at heile artikkelserien byggjer på skriftlege kjelder. «Dokumentenes ekthet – og det gjelder gjennom hele den over 1000 artikler brede dekningen over store deler av Europa – er aldri blitt trukket i tvil eller tilbakevist. VGs dekning hviler på kontrakter og korrespondanse som konkret og spesifikt underbygger de omtalte forholdene.», skriv avisa.

PFU er eit klageorgan oppretta av Norsk Presseforbund med formål å overvake og fremje den etiske og faglege standarden i norsk presse. Utvalet vurderer klagar på åtferda til norsk presse, jamfør mellom anna moglege brot på Ver varsom-plakaten og gir frå seg utsegnene sine som blir offentleggjorde.

Martin Ødegaard har vore på utlån i Nederland og Spania dei siste sesongane, men skal neste veke starte sesongoppkøyringa med Real Madrid.

