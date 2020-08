PFU: Riise nådde ikkje fram mot Nettavisen

sport

– Etter ei samla vurdering har Nettavisen ikkje brote god presseskikk, sa PFU-leiar Anne Weider Aasen etter at klaga var oppe på møtet på onsdag.

Artikkelen som var grunnlaget for klaga, vart publisert hos Nettavisen i februar. Den tidlegare fotballspelaren og manageren hans hevda at Nettavisen hadde brote fleire punkt i Ver varsam-plakaten.

Utvalet peika i gjennomgangen sin av saka på at det er uklarheit mellom anna rundt premissane for intervju, bakgrunnsinformasjon og kommunikasjon i forkant av publiseringa av saka. Det var likevel ikkje nok til å felle Nettavisen.

Varsla mogleg søksmål

Riise annonserte måndag i Dagbladet at han ville gå til søksmål mot Nettavisen dersom han fekk medhald i PFU.

Fotballprofilen hadde òg klaga inn Tønsbergs Blad i samband den same Nettavisen-artikkelen. Den vart publisert i lokalavisa òg.

– Tønsbergs Blad har ikkje brote god presseskikk, konkluderte utvalsleiar Weider Aasen.

Riise og manageren hans Erland Bakke melde saka inn for PFU. Bakgrunnen er ein artikkel med «Ekteparet Riise har kemneren på nakken – igjen» som tittel.

Artikkelen omtalte at Riises selskap Alle Skal Med AS er attrådd konkurs. Rekneskapen til selskapet vart omtalt, mellom anna at likviditeten var svak ved utgangen av 2018. Det gjekk òg fram at selskapet har vore seine med innlevering av rekneskapane i fleire år, og dessutan at selskapet òg vart attrådd konkurs i 2019, då grunna eit uoppgjort skattekrav.

Offentleg person

Klagarane meiner at Nettavisen, heilt sidan avisa vart felt av PFU «i forrige runde (red.anm. en artikkel i 2018)», har «forfulgt Riise med å gjøre kredittvurderingen av han ukentlig og månedlig». Ifølgje klagarane har Nettavisen dessutan «prioritert negative saker om Riise som toppsak, mens saker som er positive om Riise har de valgt å ikke skrive».

I tilsvaret skriv Nettavisen at han berre tok kontakt for å få «bakgrunnsinformasjon som ikke skulle brukes til noe».

Ut over det held Nettavisen fast på at Riise er ein offentleg person, som sjølv har skapt interesse rundt den personlege økonomien sin. Slik Nettavisen ser det, er avisa «derfor i sin fulle rett til å søke opplysninger om hans selskaper».

PFU er eit klageorgan oppretta av Norsk Presseforbund med formål å overvake og fremje den etiske og faglege standarden i norsk presse. Utvalet vurderer klagar på åtferda til norsk presse, jamfør mellom anna moglege brot på Ver varsam-plakaten og gir frå seg utsegnene sine som blir offentleggjorde.

