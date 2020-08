Sjefen fullroser Fossesholm, men påpeikar òg den openberre utfordringa

sport

– Ho er vand til å konkurrere heile året, og ho liker å vere i form heile året. Men som langrennsløpar går ikkje det. Då har du to–tre månader der du må vere i form. Det blir utfordringa hennar etter kvart, og det skal vi klare å takle, sa Iversen til NTB etter at 19-åringen hadde utklassa alle på den siste etappen av Toppidrettsveka.

I Granåsen skøyta ho dedisert fortast på 10-kilometeren og sikra seg samanlagtsigeren.

Løparar som Therese Johaug og Heidi Weng var rett nok ikkje med.

– Det hadde vore artig og sett kva som hadde skjedd om Therese hadde vore med. Eg trur at dette løpet hadde halde til pallen i eit verdscuprenn, sa landslagskollega Tiril Udnes Weng då ho fekk spørsmål frå NTB om Fossesholms prestasjon.

– Men ho (Johaug) er ikkje her, så det får vi aldri noko svar på, konkluderte landslagstrenar Iversen.

– Men løpet var kanskje Toppidrettsvekas prestasjon?

– Ja. Det vil eg seie. Det var bortimot rått slik eg ser det. Det er ikkje dårlege løparar ho er opp imot, og i dag gjekk ho verkeleg bra, sa Iversen.

Energi

Iversen henta Eiker-løparen inn på seniorlandslaget i vår trass hennar unge alder. Utfordringane har ho teke på strak arm. Det vil ikkje overraske om Fossesholm vil kjempe heilt i toppen når langrennssesongen eventuelt kjem i gang til vinteren.

Iversen finn fram fine ord når han blir beden om å forklare korleis stortalentet har oppført seg etter at ho vart løfta opp i den inste krinsen.

– Ho har oppført seg bra, ho. Ho er junior, men kjem inn med masse energi, humør, positivisme og leikenheit. Ho er ein type som også dei eldste jentene på laget set pris på. Ikkje eitt vondt ord om dei eldste, men det har ikkje kome så mange løparar opp dei siste åra, og dei same løparane har vore på same lag lenge. Det å få inn friskt blod gagnar oss alle. Ho er moden for alderen og har ein del spisskompetanse og ressursar som vi treng, seier kvinnelandslagstrenaren.

Fridom

Helene Marie Fossesholm likar å trene og konkurrere gjennom heile sesongen. Ho gjentek ofte at ho liker å vere i form året rundt.

Ifølgje landslagstrenaren er det ikkje slik at ho blir bremsa.

– Nei. Ho trenar omtrent som ho har gjort før. Det har fungert for henne. Ho har ei langsiktig målsetjing om å tilpasse treninga til vaksen langrennstrening. Det som fungerer bra i junioralder fungerer ikkje nødvendigvis like bra i senioralder. Det blir ein gradvis overgang til meir lik trening som dei andre. Det er ikkje mykje bremsing. Det er meir det å minne henne på om enkelte gonger er det nødvendig med litt færre hardøkter.

Fossesholm veit at det ikkje blir delt ut medaljar i eit rulleskirenn i august, men ho har likevel all grunn til å vere tilfreds med det ho har gjort i sommar.

– Totalt er eg veldig godt fornøgd med Toppidrettsveka. Eg har gjort det eg har kunna i alle renna. Eg føler at dagsforma har vore der i alle konkurransane. Dette er god motivasjon å ta med inn mot hausten, for det er mykje jobb som skal leggjast ned før opningsrenna på Beitostølen. Eg føler at eg har teke steg sidan i fjor og føler at eg har fått vist det her. Men det er til vinteren eg skal vise at eg verkeleg har teke steg. Ikkje no, konkluderte 19-åringen etter oppvisninga i Granåsen.

