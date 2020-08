Uefa-presidenten stiller seg positiv til lønnstak i fotballen

sport

Til tyske Sport Bild seier Ceferin at det framleis er nokre utfordringar som må løysast, men at ei eller anna form for avgrensing på lønna til profesjonelle fotballspelarar kan bli innført.

– Det er ein interessant idé, men vi treng tid til å diskutere og analysere gjennomføring før vi kan komme med fleire detaljar, seier Uefa-toppen til den tyske avisa.

Han seier vidare at det ikkje gir noko meining å lage eit system som ikkje kan kontrollerast effektivt, og at alle løysingane må vere funksjonelle.

To ferske ekspertutsegner har slått fast at eit lønnstak er ei moglegheit, men berre dersom det blir implementert gjennom Uefa.

Ceferin seier at «med tanke på meir økonomisk likestilling i europeisk fotball, er ideen om ein slags økonomisk straff for klubbar som ikkje overheld reglane interessant, men at dette må sjekkast grundig først».

(©NPK)