Adegbenro må i karantene, uaktuell til helgas eliteserierunde

Først: Overgangen til tyrkisk fotball blir ikkje noko av for Rosenborgs Samuel Adegbenro. Spelaren held fram i klubben, opplyser RBK.

På nettsidene sine opplyser Rosenborg at den ikkje namngitte tyrkiske klubben og Rosenborg var samde om ein overgang for Adegbenro og at venstrevingen tysdag reiste sørover for å fullføre den personlege avtalen sin.

– Onsdag vart det klart at Adegbenro og klubben ikkje klarte å bli samde, og forhandlingane vart brotne.

Klubben skreiv vidare at Adegbenro no returnerer til Trondheim og kunne vere aktuell for troppen mot Stabæk søndag. Men det stemmer ikkje, og klubben har no fjerna denne setninga frå nettsida, skriv VG.

– Han skal i karantene. Vi har ikkje unntak for spelarar som kjem frå utanfor Schengen og EØS. Definisjonen av jobbreise gjeld berre innanfor Schengen, og vi har berre fått unntak for innreise for landslagsspelarar til Austerrike-kampen, seier konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn til avisa.

Adegbenro kom frå Viking i 2017 og vart matchvinnar i europaligakvalifiseringa mot Ajax i debuten sin for klubben. Men 24-åringen har slite mykje med skadar etter overgangen frå Rogaland.

Denne sesongen har det berre vorte med fire kampar på grunn av skadar. Så langt står Adegbenro oppført med 71 kampar for Rosenborg. No ligg det an til at det talet vil auke.

