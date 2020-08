Idretts-USA i protest: – Vi krev endringar

sport

Afroamerikanaren vart ramma av sju skot i ryggen. Bakgrunnen for hendinga er framleis uklar. Blakes far opplyste tysdag at 29-åringen har vorte lam frå livet og ned.

Det har ført til opprør over heile USA. Tennis, basketball, fotball og baseball er blant idrettane som protestar. Onsdag kveld norsk tid tok først NBA-laget Milwaukee Bucks affære og boikotta kampen sin i sluttspelet.

Fleire lag gjorde som Bucks og avlyste sluttspelkampane på onsdag, mellom dei LA Lakers. NBAs største stjerne LeBron James tok til orde om saka på Twitter.

– F … ta. Vi krev endringar. Lei av dette, skriv James.

NBA stadfestar på Twitter at alle kampane vil bli spelt ein annan dato.

Onsdag vart òg tre baseballkampar i MLB avlyst i lys av hendinga. Los Angeles Dodger-stjerne Mookie Brett fortalde lagkameratane at han ikkje kom til å stille til kamp og fekk umiddelbart støtte frå laget.

– Eg må bruke plattforma mi til å i alle fall få ballen til å rulle, seier Brett, ifølgje ESPN.

Fordømmer rasisme

Til liks med spelarane i NBA og MLB, avlyste fotballspelarane i MLS fleire kampar i protest mot politivald i USA.

Atlanta United kunngjorde ei fråsegn før den planlagde kampen mot Inter Miami onsdag.

– Vi står solidarisk med det svarte samfunnet, med spelarane våre, byen vår og tilhengjarane våre i kampen mot rasediskriminering. Stemma vår skal bety forandring, heiter det i fråsegna.

Også leiinga i MLS markerte si støtte til protestane.

– MLS fordømmer utvitydig rasisme og har alltid fremja likskapstanken, men vi må gjere meir for å få til endring. Vi vil halde fram med å jobbe med spelarane og laga for å utnytte den kollektive styrken vår i kampen for likskap og sosial rettferd.

– Viktigare enn tennis

United States Tennis Association (USTA), WTA og ATP har i ei felles fråsegn bestemt at ingen kampar vil bli spelte i tennisturneringa Western & Southern Open i New York torsdag.

– Som idrett tek tennis eit felles standpunkt mot rasisme og sosial urettferd, som endå ein gong er å sjå i USA. USTA, ATP og WTA har bestemt å erkjenne denne tida ved å setje Western & Southern Open på pause torsdag 27. august. Spelet vil halde fram fredag 28. august, heiter det i fråsegna som kom onsdag.

Utsetjinga av kampane vart eit faktum etter at 22 år gamle tennisstjerne Naomi Osaka, som er den best betalte kvinnelege idrettsutøvaren i verda, annonserte onsdag at ho ikkje stiller til semifinalen i turneringa.

– Eg er ein atlet, men først og fremst ei svart kvinne. Og som ei svart kvinne, føler eg at det er andre saker som krev umiddelbar merksemd og som er viktigare enn å sjå meg spele tennis, skreiv Osaka på sosiale medium og la til:

– Eg forventar ikkje at noko drastisk skal skje ved at eg ikkje speler, men viss eg kan starte ein samtale i ein sport dominert av kvite, så ser eg på det som eit steg i riktig retning.

