Ødegaard uaktuell til landskampane mot Austerrike og Nord-Irland

sport

Det melder Norges Fotballforbund på Twitter. Då uttaket vart offentleggjord måndag, kom det tydeleg fram at det var svært uvisst om Ødegaard vil vere aktuell for spel.

– Etter ein medisinsk sjekk i dag er det medisinske støtteapparatet til Real Madrid og landslaget samd om at det beste for Ødegaard er å restituere vidare som følgje av kneskaden han har, skriv NFF på Twitter.

Real Madrid startar sesongoppkøyringa si måndag.

– Han er spørsmålsteiknet vi har i troppen. Han har byrja å trene. Vi snakket med han seinast i går (søndag), men vi veit ikkje korleis han vil reagere etter den rehabiliteringsperioden han har hatt etter at den spanske ligaen var slutt, sa landslagssjef Lars Lagerbäck då.

Austerrike-kampen går fredag neste veke medan oppgjeret i Nord-Irland blir spelt måndagen etter. Begge inngår i Uefas nasjonsliga.

Ødegaard har vore plaga med skaden jumpers knee ei stund. Det gjorde at han ikkje presterte på sitt beste andre halvdel av sesongen i Real Sociedad.

Der var Ødegaard ei rein openberring frå august til februar.

Får tid

No startar ein ny fase i karrieren etter at Real Madrid har vedteke å hente han heim til sesongoppkøyringa. Den spanske eliteserien tek til 12. september. Ødegaard blir del av ein stjernespekka tropp, og mange ekspertar trur han i starten blir ein «back up-spelar» for veteranen Luka Modric (34).

Noregs viktigaste kamp til hausten, er heimeoppgjeret mot Serbia 8. oktober. Det er semifinalen i EM-omspelet. Blir det norsk siger der og så mot anten Skottland eller Israel nokre dagar seinare, er Noreg kvalifisert for EM-sluttspelet neste år.

Ødegaard har spelt 22 A-landskampar og står med eitt mål. Her ein særs sentral spelar for Lagerbäck. Forfallet gjer at 21-åringen kan halde fram med opptreninga si og kanskje vere i toppslag til Serbia-kampen.

I oktober speler A-landslaget tre kampar på få dagar.

(©NPK)