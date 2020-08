Aktor i Maguire-saka: – Forsvaret hans er latterleg

sport

Maguire stilte torsdag opp i eit tårevått intervju der han forklarte kva som skjedde då han vart arrestert på den greske ferieøya Mykonos førre helg. Maguire er dømt til 21 månaders vilkårsbunde fengsel, men har anka.

– Eg har sett og lese kva Maguire sa, og det er latterleg og aukar berre skaden han påførte politibetjentane han angrep og det greske justisvesenet som heilskap, seier aktor Ioannis Paradissis.

Han reagerer på Maguires påstandar om at han følte seg kidnappa, og at han ikkje visste at det var ein politistasjon han vart teken med til.

– Eg vil oppmode alle til å ta ein titt på politistasjonen i Mykonos. Det er heilt klart tydeleg kva denne staden er uansett om det er dag eller natt. Det er mange politibilar parkerte utanfor på natta, det er eit skilt som seier politistasjon og det går politifolk inn og ut av bygget, seier Paradissis.

Den greske aktoren meiner Maguire ikkje var veldig rusa då han vart arrestert, og at det ikkje kan forklare forvirringa om han vart teken med til ein politistasjon eller ikkje.

Maguire nekta i intervjuet han gav å komme med ein orsaking til gresk politi.

– Ei unnskyldning er noko du gir når du har gjort noko feil, sa Maguire.

Det reagerer den greske aktoren på.

– Kvar er unnskyldninga vår? Tre politimenn vart skadde og måtte behandlast på sjukehus. Ein rik mann kom til Mykonos og trudde han kunne gjere som han ville. Han går dermed ut i ei internasjonal TV-sending og rettferdiggjer handlingane sine utan å komme med ein orsaking, seier Paradissis.

(©NPK)