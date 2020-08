Både NBA- og NHL-sluttspelet blir teke opp att laurdag

sport

Det vart klart fredag, to dagar etter at NBA var først ute med å avlyse kampar i protest etter at afroamerikanske Jacob Blake vart skoten sju gonger i ryggen under ein arrestasjon i Wisconsin. Milwaukee Bucks, som høyrer heime i Wisconsin, starta det med å nekte å gå på bana til ein kamp mot Orlando Magic onsdag, og det har ikkje vorte spelt NBA-kampar sidan.

Fleire andre idrettsligaer følgde etter. Fem av dei seks kampane på onsdag i fotballserien MLS vart avlyste, og basketballserien til kvinnene WNBA, baseballserien MLB og NHL-sluttspelet til ishockeyen har òg avlyst kampar dei siste dagane. Det vart heller ikkje spelt tennis i storturneringa i New York torsdag.

Det var ei stund uvisst om NBA-sluttspelet i det heile ville bli teke opp att. Sterke stemmer i nokon av klubbane tok til orde for å avbryte sesongen for godt, men etter intense forhandlingar mellom ligaen og spelarforeininga vart ein samde om å starte opp igjen laurdag.

Same konklusjon kom ein til i NHL.

