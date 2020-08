Dyrhaug om satsinga utanfor landslaget: – Det er éi utfordring

sport

Då Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby (35) vart vraka frå allroundlandslaget etter førre sesong visste dei begge at dei ikkje ville gi seg. Eit par månader seinare kom nyheita om at dei hadde starta eige privatlag.

Så langt har det gått smertefritt, fortalde Dyrhaug då NTB møtte han under Toppidrettsveka som vart avslutta i Granåsen sist laurdag.

– Den eine utfordringa er det med uttak. Matchingen er ikkje noko problem. Eg er like god kompis med Didrik (Tønseth) som eg har vore. Vi trenar dagleg saman, og det er det same med Emil (Iversen). Trass i koronaen så heng vi saman, sa Dyrhaug.

Prioritet

Det med uttak er ganske så greitt. I starten av sesongen blir ofte løparar på landslag prioritert, og det er ikkje like lett å bli teken ut om du kjem utanfrå.

Heilt umogleg er det likevel ikkje. Sjansane er der, sjølv om det heller ikkje er sikkert at kvotane til dei moglege verdscuprenna i sesongen blir like store som dei har vore.

– Beitostølen og Gålå blir avgjerande. Det er fleire inngangar. Det viktigaste er å få innpass og gå verdscup tidleg. VM i Oberstdorf er det store målet, fastslår Dyrhaug.

Der er elles Martin Johnsrud Sundby førehandskvalifisert til 15 kilometer fri teknikk som tittelforsvarar.

Dyrhaug har vore mykje skadd og uaktuell for renn i dei siste sesongane. I desse dagar er det gløymt. Han konkluderer med at helsa er «kjempegod», og at det var på tide.

– Det er eigentleg ein veldig «go» for det opplegget som er ordna. Du får eit heilt annan eigarskap til det når du står utanfor landslag. Det har gitt meg ein ny giv. Vi er vår eigen marknads- og sponsoravdeling. Det er ikkje slik at treningsarbeidet kjem i bakgrunnen, men det blir litt meir å gjere mellom treningane. Det kan vere sunt det. Du lærer noko anna på vegen òg, seier Dyrhaug.

Likskapar

Dyrhaug viste fin form under Toppidrettsveka og gjennomførte til 11.-plass i samandraget. Han seier at det ikkje er den heilt store forskjellen på jobben som blir lagd ned i eit landslag eller i tosomheit utanfor.

– Det har ikkje vore nokon stor forskjell, men så har det heller ikkje vore nokon fellessamlingar for landslaga. Det kjem heller ikkje til å bli nokon stor forskjell.

Dyrhaug meiner det finst fordelar med å stå utanfor òg. Han seier at han kjem tettare på sponsorane.

– Du får ein annan eigarskap og ein annan relasjon til dei som står deg nær, og du får fridommen til å gjere det som passar deg best til kvar tid. Det er noko eg har veldig tru på. Du er ikkje nøydd til å innordne deg ein mal som passar nokon, men som ikkje passar alle.

