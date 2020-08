Maguire fortel om det greske dramaet: – Frykta for livet mitt

sport

Manchester United-spelaren hevdar at han ikkje skjønte at det var politifolk som stoppa minibussen han sat i og kasta han ut frå han. Han seier at dei var sivilkledd og at dei ikkje identifiserte seg, at dei slo han på føtene og sa at karrieren hans var over.

27-åringen seier at han prøvde å stikke av medan han var påført handjern. Det gjorde han fordi han hevdar at han ikkje visste kven mennene som arresterte han var.

Ein svært emosjonell Maguire sleit med å halde gråten tilbake i intervjuet.

– Det var heilt forferdeleg og useieleg. Eg trudde at eg vart kidnappa, fortel han om opplevinga.

Anka

Tysdag vart midtstopparen dømd til 21 månader og ti dagars vilkårsbunde fengsel for åtferda på ferieøya. Han vart funnen skuldig i gjentekne valdshendingar, for forsøk på mutingar og for vald og fornærmingar mot offentleg tenestemenn. Han vart òg funnen skuldig i å ha motsett seg arrestasjon. Truleg blir han òg straffa med ein saftig bot.

Maguires advokatar har anka dommen, som då ikkje er rettskraftig, og det vil bli ei ny behandling i ein høgare rettsinstans.

Maguire har heile tida nekta for skuldingane. Han vart arrestert saman med broren Joe og ein venn etter at dei hamna i bråk utanfor ein utestad. Også United-spelaren si veslesøster var involvert i dramaet.

– Eg føler ikkje at eg skylder nokon ei unnskyldning. Ei unnskyldning er noko du gir når du har gjort noko gale, seier stjernespelaren i intervjuet.

Kunne skjedd alle

Harry Maguire seier at han hamna opp i ein situasjon som kunne ha skjedd kven som helst, kvar som helst. Han seier at det som skjedde er verre for familien enn for han sjølv.

– Eg veit kva som skjedde den natta. Eg kjenner sanninga.

Han er lei seg for at historia har sett klubben hans i ein vrien situasjon.

– Sjølvsagt har det gjort det vanskeleg for ein av dei største fotballklubbane i verda. Eg er lei meg for at eg sat klubben i ein slik situasjonen, men eg har ikkje gjort noko gale.

