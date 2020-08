Newell's Old Boys-fansen heldt parade for å lokke Messi heim til Argentina

sport

Dei har klart det tidlegare, innbyggjarane i den smått legendariske fotballbyen Rosario. I 1993, året før han skulle spele VM i USA, melde Diego Maradona overraskande nok overgang heim til Argentina og Newell's Old boys.

No som Lionel Messi har gjort det klart at han vil forlate Barcelona, håpar supporterane til klubben at historia vil gjenta seg. Torsdag kveld samla ei rekkje fans seg i ein parade med bilkortesje, flagg og bluss, skriv BBC.

– Maradona var i Sevilla i Spania, han var berre 33 år, så han var like gammal som Messi er no. Og han kom heim og signerte for Newell's. Eg trur Messi vil spele for Newell's ein dag, men personleg trur eg det er litt tidleg no, seier Jamie Ralph, leiaren av den engelskspråklege supporterklubben.

Klubbens visepresident Cristian D'Amico understrekar at det er lov å drøyme.

– Maradona kom og alle trudde det var umogleg. Kva Newell's-supporter har ikkje ein draum om å sjå tidenes spelar i drakta vår?

Messi hadde ungdomsåra sine i Newell's Old boys, men har spelt heile proffkarrieren i Barcelona.

