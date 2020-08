SVT må betale 100.000 i bot for sponsoreksponering

sport

Intervjuet vart sendt på Sportspegeln i Sveriges Television i etterkant av eit verdscuprenn i alpint i finske Levi 30. desember 2018, skriv Aftonbladet.

Fleire logoar på jakka til alpinisten var synlege i innslaget. Dette meinte Granskningsnämnden för radio och tv var umotivert og innstilte på at SVT skulle påleggjast ei bot på 100.000 svenske kroner. No har den svenske forvaltningsretten stadfesta bota.

– Etter meininga til forvaltningsdomstolen er ikkje eksponeringa av varemerka rettkomne på grunnlag av ein informasjons- eller underhaldningsinteresse, heiter det i dommen.

SVT har nekta for meldinga. Dei har mellom anna argumentert med at innslaget vart spelt inn i direkte samanheng med konkurransemiljøet og at kleda utøvaren brukte var arbeidsklede.

– Tek ned eksponeringa

Sportssjef Egil Sundvor i NRK forstår at SVT reagerer.

– Eg er samd med SVT i at det er svært strengt. Dette er arbeidsantrekket til utøvaren som dei pliktar å bruke. Det er ein praksis som er OK i Noreg, seier han til NTB.

– I mi tid har det ikkje vore snakk om bøtelegging i Noreg.

Han fortel likevel at kanalen er klar over kor mykje eksponering sponsorane frå utøvarane får.

– Når vi har gjester i våre eigne studio, ønskjer vi å ta ned eksponering så mykje som mogleg og gir beskjed om at dei skal komme så sivilt som mogleg. I dei tilfella det ikkje skjer, har vi nokre jakker på lur. Vi er obs på å ta det ned, òg fordi det tek bort fokus frå innhaldet, seier Sundvor.

– Tettare på

– På sjølve arrangementet er det lite vi kan gjere, men vi har teke opp med forbund og enkeltutøvarar at vi ikkje ønskjer at utøvaren skal eksponere eksempelvis drikkeflasker i intervju. Det har vi slått ned på i ei årrekkje, men har berre delvis lykkast. Her har utsnitt vorte diskutert for å unngå eksponeringa, seier han.

Sundvor legg til at det finst gråsoner.

– Utøvarane er forplikta til å trene i sponsa utstyr. Då må vi tole at dei har det på seg under intervju, meiner han.

– Dette er ikkje eit stort problem, men det er ei utfordring nokon gonger. Men skulle det gå feil veg, får vi ta ei ny vurdering, avsluttar Sundvor.

