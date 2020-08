Svensk diskrimineringsombod: Menn og kvinner må ikkje lønnast likt i fotballen

sport

Det svenske fotballforbundet vart meldt til ombodet etter at kvinnene tok VM-bronse i fjor. Betalinga dei fekk då var låg i forhold til kva mennene ville fått for ein tilsvarande prestasjon.

– Erstatningsmodellen inneber at prinsippet om lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn ikkje blir følgt i landslagsfotballen. Dette er sjølvsagt utilfredsstillande frå eit likestillingsperspektiv, men vi må stelle oss til diskrimineringslova, seier diskrimineringsombod Agneta Broberg.

Debatten om kompensasjonen til svenske landslagsspelarar har rasa i fleire år. Men ombodet meiner det er så store forskjellar på fotball for menn og for kvinner at det ikkje kan krevjast likelønn.

I dommen blir det konstatert at dei to kjønna ikkje er i ein samanliknbar situasjon. Forskjellen i publikums- og marknadsføringsinntekter er så store at det blir to heilt ulike marknader, meiner ombodet.

– Eg vil likevel understreke at denne avgjerda ikkje hindrar forbundet og spelarane frå å bli samde om å velje ein annan modell, som kan garantere lik lønn for spelarane, seier Broberg.

