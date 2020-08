Alle planlagde verdscuprundar på skøyter før nyttår er avlyst – mellom dei Stavanger

sport

Det opplyser Det internasjonale skøyteforbundet på nettsidene sine måndag.

Stavanger skulle vore arrangør for den andre verdscuprunden frå 20. til 22. november. Den blir det no ikkje noko av. Også rundane i polske Tomaszow-Mazowiecki, Salt Lake City og Calgary er avlyst.

I staden ser det internasjonale forbundet på moglegheita for å arrangere eit komprimert stemnekonsept i Nederland som erstatning for dei fire kansellerte helgane. Førebels finst det få detaljar rundt om og korleis dette kan gjennomførast.

Nederland-løysing?

I Noregs Skøyteforbund kom ikkje avgjerda på måndag heilt overraskande. Generalsekretær Håkon Dahl håpar at ein kan få til ei løysing med løp i Nederland.

– Vi tenkjer at det viktigaste er at det blir skøyteløp. Kan vi få til det på ein trygg og god måte i den situasjonen vi er i, er vi veldig glad for det, seier han til NTB.

– Samtidig er det sjølvsagd synd for oss og Stavanger som har førebudd og gledd seg til å ha verdscup, men alternativet hadde kanskje vore å kansellere alt viss ein ikkje hadde komme opp med ein hub-modell i Nederland, held han fram.

Det internasjonale forbundet varslar at det i tida som kjem vil bli jobba med korleis Nederland-løysinga kan sjå ut.

– Håpet er at dei finn ut av detaljane, og at det blir bra og sikkert nok til at mange av verdas beste kan delta, seier generalsekretær Dahl.

VM høgdepunktet

Han understrekar vidare at for Sverre Lunde Pedersen og resten av verdsstjernene er det viktig å ha eit mål å jobbe mot. Samtidig er det ein fare for at også dei ordinære rundane etter nyttår kan bli ramma av pandemien.

– Det fryktar vi sjølvsagt, seier Dahl.

Allereie rett over nyttår er det EM i Nederland. Det store høgdepunktet i sesongen er samtidig VM enkeltdistansar i Beijing i februar neste år. Det arrangementet fungerer òg som eit prøve-OL.

– Vi er usikre på korleis situasjonen vil vere der og om ein kan reise dit etter ein sånn periode, men det er framleis ei stund til, seier Dahl til NTB.

(©NPK)