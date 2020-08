sport

– Vi veit at éin spelar er smitta, men risikoen for at det er snakk om fleire er overhengande. Alle i og rundt laget vart testa søndag ettermiddag. Vi kjem tilbake når vi har meir informasjon om situasjonen, seier klubbsjef Torsten Yngvesson til nettsida til klubben.

Karlskoga er på nivå to i svensk ishockey. Sist fredag spelte dei treningskamp mot Västerås, og komande fredag er det planlagt ny treningskamp mot AIK.

Sesongstarten i Allsvenskan i ishockey er fastsett til 2. oktober.

