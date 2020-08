Solskjær-elev: – Neste sesong er det ingen unnskyldningar

sport

Den nye Premier League-sesongen er snaue to veker unna. Nemanja Matic er krystallklar på at manager Ole Gunnar Solskjær og resten av Manchester United-miljøet må sikte høgt.

– Frå neste sesong er det ingen unnskyldningar, seier den serbiske midtbaneprofilen til nettstaden til klubben.

– Vi må kjempe om tittelen. Sist sesong følte eg vi gav bort nokre poeng altfor lett, legg Matic til.

Langt bak Liverpool

Manchester United avslutta sesongen forrykande og tok tredjeplassen, men enda til slutt formidable 33 poeng bak ligameister Liverpool.

– Vi tillét at Liverpool vann tittelen kanskje ti kampar før slutt. Dei vann ligaen, og det kan vi ikkje tillate. Vi må kjempe heilt til siste slutt. Vi må spele med meir sjølvtillit og med større grad av ansvarskjensle, seier Matic.

Sterk statistikk

United gjekk gjennom førre sesongs 14 siste kampar utan tap. I perioden frå 1. februar til ligaen var over tok ingen fleire poeng enn mannskapet til Ole Gunnar Solskjær.

Det er eigna til å skape optimisme på Old Trafford før sesongen som no står for døra.

– Det personlege målet mitt er å vinne ligaen med United, og eg er sikker på at alle ønskjer det same. Vi må love supporterane å gjere vårt beste – akkurat som vi gjorde etter at serien starta opp igjen etter koronaviruset. Det er Manchester United, seier Matic.

Han er tydeleg på at stabilitet blir nøkkelen til suksess.

Matic signerte tidlegare i år ny kontrakt. Den nye avtalen bind han til United fram til sommaren 2023.

