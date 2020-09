Bodø/Glimt kan møte Zlatan i Milano i europaligakvalifiseringa

sport

Det vart klart etter trekkinga i Nyon tysdag. Rosenborg møter tyrkiske Alanyaspor dersom det blir avansement til den tredje runden, medan Viking skal ut mot portugisiske Sporting Lisboa.

Kven som møte kven i andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen vart trekt måndag. Tysdag vart altså tredje runde trekt.

Måndag var Bodø/Glimt heldige som unngjekk italienske Milan og Zlatan Ibrahimovic i andre kvalifiseringsrunde. Like heldige var dei ikkje tysdag.

No er det klart at dersom dei norske serieleiarane slår Zalgiris Vilnius kan det bli bortekamp i Milano. Det er rett nok ein føresetnad at Milan først slår irske Shamrock Rovers.

Bodø/Glimt slo Zalgiris Kaunas frå Litauen 6–1 i første runde.

Tøff trekking for Viking

Også Viking får tøff motstand dersom dei tek seg vidare til tredje kvalifiseringsrunde. Blir det siger mot skotske Aberdeen må Stavanger-klubben ta turen til Portugal for å møte Sporting Lisboa.

Viking gjekk rett inn i andre kvalifiseringsrunde.

Rosenborg var seeda i trekkinga og slapp dermed unna dei største kanonane tysdag. Dersom Åge Hareide sine menn tek seg vidare frå møtet med latviske Ventspils i andre runde, ventar heimekamp Alanyaspor frå Tyrkia.

Rosenborg slo Breidablikk frå Island 4–2 i første kvalifiseringsrunde.

Fin Molde-trekking

Andre kvalifiseringsrunde blir spelt torsdag 17. september. Den tredje kvalifiseringsrunden blir spelt ei veke seinare.

For å komme med i gruppespelet i Europaligaen må laga òg ta seg gjennom ein fjerde og siste kvalifiseringsrunde som blir spelt 1. oktober.

Molde møter anten Dinamo Zagreb frå Kroatia eller ungarske Ferencváros i ein eventuell playoffkamp til Meisterligaen. Men først må fjoråretsseriemeistrar vinne borte mot Qarabağ (Aserbajdsjan). Kampane blir spelte 22/23 og 29/30. september.

