Forsvarsprofil frå lokalrival skal hjelpe LSK i opprykkskampen

Overgangen blir stadfesta på LSKs eigne nettsider måndag.

Garnås har signert ein kontrakt som strekk seg ut 2023-sesongen.

– Det er veldig kult. Eg er veldig stolt. Eg går til ein stor klubb, ein av Noregs største. Eg gler meg til å kome i gang, seier han.

Midtstopparen hadde opphavleg kontrakt med Ull/Kisa ut inneverande sesong. Overgangsvindauget opnar 8. september. Garnås må dermed vente nokre dagar før han kan spele kampar for sin nye klubb.

Som ein del av avtalen som er inngått mellom dei to 1. divisjonsklubbane leiger LSK ut Kristoffer Ødemarksbakken til Ull/Kisa resten av sesongen.

Garnås har allereie skåra fem mål for Ull/Kisa denne sesongen.

Etter 13 serierundar ligg Lillestrøm på femteplass på 1. divisjonstabellen med 20 poeng. Det er sju poeng bak Ranheim på andreplassen som gir direkte opprykk.

Ull/Kisa ligg på kvalifiseringsplass med 11 poeng. Også Øygarden på plassen under og Strømmen på plassen over har same poengsum, men målskilnaden skil laga.

